F1 - GP d'Australie : Des réflexions sur un éventuel report

La possibilité d’un report existe

L’Australie est à l’honneur comme à chaque début d’année. Le pays accueillera en février l’ATP Cup (du 1er au 5), puis l’Open d’Australie (du 8 au 21), avant d’être le théâtre du Grand Prix organisé à Melbourne (21 mars) en ouverture de la saison 2021 de Formule 1. Cependant, le coronavirus pourrait venir tout chambouler, et une nouvelle fois, la F1 risque d’en subir les frais. Alors que la mythique course a été annulée l’an dernier en raison d’un cas positif au Covid-19 chez McLaren, des doutes subsistent sur le maintien de la prochaine édition le 21 mars prochain.Le personnel nécessaire à l’organisation de la course devra ainsi respecter une période d’isolement de 14 jours dès son arrivée sur le sol australien. Alors report ou non ?A cause de cette situation plus qu'indécise, la billetterie pour le GP d'Australie n'a pas encore ouverte. RaceFans ajoute qu’en cas de report, le GP d’Australie sera décalé au deuxième trimestre de l’année et le GP de Bahreïn, censé être la 2eme échéance du calendrier de 23 courses, deviendrait alors la course inaugurale de cette nouvelle saison.21 mars : Australie (Melbourne)28 mars : Bahreïn (Sakhir)11 avril: Chine (Shanghai)25 avril : GP du Vietnam à remplacer9 mai : Espagne (Barcelone)23 mai : Monaco6 juin : Azerbaïdjan (Bakou)13 juin: Canada (Montréal)27 juin : France (Le Castellet)4 juillet : Autriche (Spielberg)18 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)1er août : Hongrie (Hungaroring)29 août : Belgique (Spa)5 septembre: Pays-Bas (Zandvoort)12 septembre : Italie (Monza)26 septembre : Russie (Sotchi)3 octobre : Singapour (Marina Bay)10 octobre : Japon (Suzuka)24 octobre : Etats-Unis (Austin)31 octobre: Mexique (Mexico City)14 novembre : Brésil (Sao Paulo), sous réserve de validation28 novembre : Arabie Saoudite (Jeddah)5 décembre : Abu Dhabi (Yas Marina)