F1 - GP d’Arabie saoudite : Le ministre des Sports assure que la course serait annulée s’il y avait une menace

Al Faisal : "Le dépôt pétrolier n'était une menace pour personne"

Ce dimanche à 19h00 (heure française) sera donné le départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche du championnat du monde, malgré l'attentat sur une raffinerie de pétrole survenu vendredi à quelques kilomètres du circuit de Jeddah. Si les pilotes ont un temps voulu boycotter la course, les dirigeants d'écuries les ont convaincus de courir. Samedi soir, le ministre des Sports saoudien, le prince Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal a fait savoir auprès de quelques médias, dont ESPN et Autosport, que tout était sous contrôle : « S'il y a une menace, alors soyez assurés que nous annulerons la course, mais il n'y a pas de menace et c'est ce dont nous avons discuté avec tout le monde.. Nous avions des niveaux de sécurité très élevés pour organiser un tel événement et nous savons qu'il est reconnu comme étant sous les feux de la rampe parce que les médias sont là, tout le monde est là. Nous l'avons réalisé dès le début. Et si vous voyez ce qui s'est produit, c'est en périphérie de la ville, il n’y a pas eu de victimes, c’était un réservoir de carburant qui brûlait. »Le Prince a tenu à assurer que la sécurité de tout le monde était assurée autour du circuit : « Bien sûr, vous ne pouvez pas couvrir tout le royaume. Ainsi, les agences de sécurité couvrent les zones où il y a une concentration de population. Cet endroit (le dépôt pétrolier) n'était pas couvert parce que ce n'est une menace pour personne. D'après les retours que nous avons, nous avons eu de la chance que ce soit là où cela s'est produit, mais ils ont même été surpris que ce soit cette zone. Donc ce n'est pas une violation de la sécurité, mais comme je l'ai dit,» Il n'y a plus qu'à croiser les doigts.