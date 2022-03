F1 - GP d'Arabie Saoudite : Hülkenberg remplace encore Vettel, qui devrait revenir pour le GP d'Australie

Vettel attendu en Australie



#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.

Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.



We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2



— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2022

Sebastian Vettel devra encore patienter. Absent lors du coup d'envoi de la saison du Championnat du monde de F1, la semaine dernière à Bahreïn (doublé des Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz), après avoir été testé positif au Covid-19 à quelques heures de grimper dans le baquet de la monoplace Aston Martin pour la première fois de l'année,Vendredi matin à l'aube de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie Saoudite,, tandis que Lance Stroll, 12eme de la course dimanche et coéquipier d'un autre week-end du même coup pour l'habituel pilote de réserve, pilotera l'autre Aston Martin."Nico s'entraînera, disputera les qualifications et la course aux côtés de Lance Stroll", a annoncé Aston Martin, certain que le remplaçant allemand, 17eme à Sakhir après avoir déjà réalisé le 17eme temps de la séance qualificative, défendra de nouveau dignement les couleurs de l'équipe. "Malgré le manque de kilométrage au volant de l'AMR22, Nico a signé une belle performance à Bahreïn et nous sommes sûrs qu'il en sera de même à Djeddah." Par ailleurs,(la course aura lieu le 10 avril). L'Allemand, absent des deux premiers rendez-vous, pourrait alors enfin lancer sa saison.