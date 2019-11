F1 - GP d'Abu Dhabi : Vettel manquera la conférence de presse

Le fait est assez rare pour le signaler. Ce jeudi après-midi (17h00 heure locale, 14h00 heure de Paris), lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de Grand Prix qui permet habituellement aux journalistes de poser leurs questions à huit pilotes, ils ne seront que sept pour cette dernière manche du Championnat du Monde, ce week-end à Abu Dhabi. Alors que les envoyés spéciaux se délectaient déjà à l'idée d'enfin pouvoir parler à Sebastian Vettel de son accrochage aussi stupide qu'incompréhensible avec son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc, le 17 novembre dernier lors du Grand Prix du Brésil, un communiqué officiel de la FIA les a refroidis très vite. L'Allemand sera en effet absent de cette conférence de presse, pour une raison que personne ne pourra lui reprocher.

Vettel arrivera dans la soirée à Abu Dhabi

Depuis la nuit dernière, le quadruple champion du monde est ainsi devenu papa pour la troisième fois, son épouse Hanna ayant donné naissance à un nouveau bébé (le sexe n'a pas encore été dévoilé), venu rejoindre Emilie et Matilda au foyer des Vettel. Seuls sept pilotes se présenteront donc devant la presse à Yas Marina ce jeudi, Charles Leclerc, qui ne devrait pas échapper, lui, au question sur l'incident d'Interlagos, Max Verstappen et Kevin Magnussen ouvrant le bal, suivis d'un quatuor cette fois, composé de Kimi Raïkkönen, Carlos Sainz, Pierre Gasly et Daniil Kvyat. Quant à l'heureux papa, évidemment tout excusé pour son absence de dernière minute, il gagnera Abu Dhabi dans la soirée et participera normalement à la suite du week-end.