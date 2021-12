F1 - GP d’Abu Dhabi : Les principales déclarations à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur et champion du monde

« Je n’aurai pas pu imaginer une dernière course de la saison aussi folle. J’ai eu un mauvais départ et on était tout simplement trop lents. On ne parvenait pas à tenir le rythme. Quand on s’est arrêté une deuxième fois, je me suis dit que j’allais tout donner jusqu’au bout de la course. C’est ce que j’ai fait et, bien sûr, lors de cette relance après l’intervention de la voiture de sécurité, on avait des pneus plus frais et c’est comme ça qu’on a pu aller dépasser Lewis Hamilton. Jouer le titre de champion du monde sur un seul tour, c’est un sentiment incroyable. J’ai désormais fait tout ce qu’il y avait à faire en Formule 1. A partir de maintenant, ce n’est que du bonus. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Je veux d’abord féliciter Max Verstappen et son équipe. Ils ont fait un travail incroyable cette année. Tout le monde a fait un énorme travail tout au long de l’année dans notre équipe. On a tout donné dans cette dernière partie de la saison, on a jamais lâché. Je me suis senti bien ces derniers mois. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« C’était ma course la plus solide depuis mon arrivée chez Ferrari. Elle est arrivée quand ça comptait le plus. Avec la troisième place au classement constructeurs et ma cinquième place au classement pilotes, ça me donne beaucoup de confiance pour la saison 2022. J’étais sur le podium mais je pense que beaucoup de monde ne s’en souviendra pas. Les gens étaient attirés vers autre chose mais c’était très important pour moi. Ça démontre la direction que je voulais prendre et les progrès que j’ai pu faire. »

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 4eme

« C’est mon meilleur résultat en Formule 1, j’en suis très heureux. Je le suis également pour Honda avec Max Verstappen qui a terminé premier. Je le remercie d’avoir offert à Honda une telle dernière saison. En ce qui me concerne, j’ai fini fort la saison et j’en tire beaucoup de confiance. J’ai été en difficulté pendant une bonne partie de l’année. Je vais me préparer pour 2022, je suis impatient. Je vais continuer à travailler durant l’intersaison pour m’améliorer, notamment concernant la forme physique.

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 5eme

« C’était un peu difficile aujourd’hui (dimanche), mais je suis vraiment très content. On a réussi à passer Fernando Alonso quand il fallait, et Valtteri Bottas dans le dernier tour. On finit une très belle saison de la plus belle des manières. Je suis très content pour l’équipe, on a fait leur meilleure saison de l’histoire. Honda est champion du monde, donc c’est vraiment un très bon week-end. Max Verstappen est un très grand pilote, je n’ai pas vu comment ça s’est déroulé. Mais c’est un excellent pilote de notre génération. On s’est bagarré tous ensemble avec Charles Leclerc, Max Verstappen, avec plein d’autres aussi. C’est sûr que ça allait arriver un moment et on va célébrer ça ce (dimanche) soir. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme

« Grand bravo à Max Verstappen ! Je pense qu’ils ont fait des choix agressifs aujourd’hui (dimanche). Il y a eu des décisions tardives de la part de la FIA. Le fait qu’on a eu le droit de reprendre notre tour a réduit l’écart entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, je pense que c’est ce qui lui fait gagner le championnat à la fin. C’est aussi ce dépassement et cette agressivité qui font cela. Je pense qu’on finit la saison sur une super note. On aurait dû faire septième lors de ce Grand Prix car on n’est pas rentré aux stands sous la voiture de sécurité virtuelle. C’est là-dessus qu’on perd douze secondes et je perds deux places là-dessus. On avait un bon rythme, on a pris un bon départ et on avait bien conservé les pneus. C’est une fin d’année assez forte et on peut s’en rappeler. »



Sources : Canal+, interviews officielles Formula 1, site officiel Scuderia AlphaTauri