F1 - GP d’Abu Dhabi : Le contrat prolongé jusqu’en 2030

Hamilton recordman de victoires à Abu Dhabi

Abu Dhabi et la Formule 1, c’est une histoire qui dure ! Présent au calendrier depuis 2009, le Grand Prix se déroulant sur le circuit Yas Marina le restera au moins jusqu’en 2030, suite à la prolongation du contrat officialisée ce jeudi. « Nous sommes ravis de confirmer que nous courrons à Abu Dhabi jusqu'en 2030 dans le cadre de ce nouvel accord. Nous attendons avec impatience le final de la saison ce week-end, où l'histoire de la Formule 1 sera écrite», a réagi Stefano Domenicali, le patron de la F1. « Le Grand Prix d'Abou Dhabi et le circuit de Yas Marina continuent de faire découvrir Abou Dhabi et les Émirats arabes unis à des centaines de millions de spectateurs et de téléspectateurs. La signature d'un nouvel accord pluriannuel avec Formula One Group représente non seulement la force de notre relation, mais réaffirme notre engagement à offrir une expérience de week-end de course inégalée et de classe mondiale à tous les visiteurs », s’’est réjoui de son côté Saif Al Noaimi, le promoteur du Grand Prix.Placé généralement en fin de saison, le Grand Prix d’Abu Dhabi, dont le départ se fait de jour et l’arrivée de nuit, s’annonce cette saison historique, puisqu’il sera le théâtre de l’affrontement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde 2021. Au départ dimanche à 14h00 (heure française), les deux pilotes compteront exactement le même nombre de points.