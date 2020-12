F1 - GP d'Abu Dhabi : Hamilton sera présent

Communiqué de l’écurie Mercedes :

« L’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas est ravie de confirmer que Lewis Hamilton pilotera pour l’équipe ce week-end au Grand Prix d’Abu Dhabi. Lewis a été testé négatif au covid-19 mercredi avant la fin de sa période de quarantaine au Bahreïn. Cela lui a permis de voyager à Abu Dhabi jeudi après-midi, et il a été testé négatif à son arrivée. Lewis a, par conséquent, répondu aux protocoles fixés par la Fédération internationale de l’automobile pour entrer dans le paddock demain et sera en mesure de prendre part à la course ce week-end. George Russell retournera chez Williams Racing pour la dernière course de la saison 2020. »



Plus d'infos à venir...