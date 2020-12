F1 - GP d'Abu Dhabi (EL3) : Verstappen largement devant

Gasly et les Ferrari hors du Top 10

Max Verstappen remet ça ! Déjà vainqueur de la toute première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi vendredi matin, le pilote Red Bull s'est de nouveau imposé lors des essais libres 3, samedi matin, pour ce qui était la toute dernière séance d'essais libres de la saison 2020. Sous un grand soleil et sur une piste à 38°c, le Néerlandais a signé l'un de ses 16 tours en 1'36"251, réussissant un meilleur tour que la veille (1'37"378 lors des essais libres 1) et a écrasé la concurrence. En effet, son coéquipier Alexander Albon, toujours pas assuré de conserver son baquet la saison prochaine (cela se jouera entre lui et Sergio Perez, le vainqueur du Grand Prix de Sakhir dimanche dernier, qui va quitter Racing Point), a terminé à 501 millièmes ! Il faut dire que le Thaïlandais s'est plain de d'un "sous-virage insensé"., alors que Valtteri Bottas, vainqueur de la deuxième séance d'essais libres, n'a fini que neuvième. Pierre Gasly (AlphaTauri) a quant à lui terminé à plus d'une seconde (13eme), tout comme les deux Ferrari de Charles Leclerc (12eme) et Sebastian Vettel (14eme), qui vit son dernier week-end en rouge. Tout le monde va désormais se donner rendez-vous à 14h00 (heure française), pour la dernière séance de qualifications de la saison.