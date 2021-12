F1 - GP d'Abu Dhabi (EL2) : Hamilton devant Ocon, Verstappen quatrième

Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y

Räikkönen part à la faute



There's very little margin for error through Yas Marina's tight turns!

Kimi found out only too well... 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08



Les Ferrari en retrait

Lewis Hamilton répond à Max Verstappen ! Alors que le Néerlandais avait signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison, en 1'25"009, c'est son rival pour le titre mondial, Lewis Hamilton, qui a réussi le meilleur chrono de la deuxième séance, en 1'23"691, une marque atteinte à 23 minutes de la finLe champion du monde a été en tête de la feuille des temps pendant la majeure partie de la séance, même si Lando Norris, Esteban Ocon et Valtteri Bottas l'ont éjecté brièvement en tout début et en milieu de séance.Entre les deux, on retrouve Esteban Ocon (Alpine) et Valtteri Bottas, qui profite de ses dernières heures au volant de la Mercedes. Une Mercedes solide, car le Finlandais a tapé assez fort à l'arrière dans le rail de sécurité en début de séance, et sa monoplace n'a pas été endommagée. Dans le même virage 14, son compatriote Kimi Räikkönen, pour les derniers "EL2" de sa carrière, a lui aussi tapé en toute fin de séance, et sa voiture a été complètement détruite.Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, finit juste derrière lui.Nicholas Latifi (Williams) a tapé lui aussi après un quart d'heure de séance, mais a pu repartir malgré un aileron un peu abîmé. Samedi, la dernière séance d'essais libres se déroulera à partir de 11h00, heure française, trois heures avant les qualifications.