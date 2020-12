F1 - GP d'Abu Dhabi - EL2 : Bottas plus rapide qu'Hamilton et Verstappen

Quand Räikkönen éteint lui-même l'incendie de sa monoplace



The fire is out

Kimi is ok - he also helped the marshals with their work 👍#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/OxyylMZsle



— Formula 1 (@F1) December 11, 2020

Les Mercedes ont remis les pendules à l'heure ! Devancées par Max Verstappen (Red Bull) lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, un peu plus tôt dans la journée,de ce dernier rendez-vous de la saison, sur le circuit de Yas Marina. Battu pour trois centième ce midi par Verstappen,, avec un meilleur tour bouclé en 1'36”276 pour le Finlandais, tandis que son rival de chez Red Bull a, lui, signé son temps le plus rapide en 1'37”046. Soit- les trois hommes ont tous réussi leur meilleur tour en gommes médium - alors que le septuple champion du monde avait dû se contenter du cinquième temps lors des EL1, la faute à des freins récalcitrants. Cinq jours après sa deuxième place sur le GP de Sakhir, Esteban Ocon en avait profité pour s'inviter sur le podium une fois de plus.En grande forme, le jeune pilote français de l'écurie Renault a encore brillé vendredi après-midi, avec le sixième temps de cette deuxième séance d'essais libres, derrière les deux Mercedes, les deux Red Bull et la McLaren de Lando Norris. Encore deuxième Français de cette séance, Pierre Gasly (AlphaTauri) se classe, lui, 12eme, juste devant Kimi Raïkkönen.En fin de séance, sa monoplace a en effet pris feu suite à un incident technique. Et quand beaucoup de pilotes auraient laissé les commissaires de course éteindre l'incendie, «avant de veiller à éteindre avec beaucoup de calme et de minutie les parties de la monoplace qu'il souhaitait. Le tout dans un seul but à n'en pas douter : éviter aux mécaniciens de son équipe d'avoir trop de travail pour remettre la voiture en état d'ici samedi. Vous avez dit grand seigneur.