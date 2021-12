F1 - GP d'Abu Dhabi (EL1) : Verstappen devant les Mercedes de Bottas et Hamilton

Gasly 7eme, devant les deux Ferrari

Max Verstappen signerait bien évidemment des deux mains pour que le podium final soit le même dimanche lors du dernier Grand Prix de la saison. Le jeune pilote néerlandais rejoint au classement par Lewis Hamilton le week-end dernier en Arabie Saoudite après avoir longtemps occupé seul les commandes mais néanmoins toujours aussi près de son premier titre mondialen ouverture de ce week-end qui départagera définitivement Verstappen et Hamilton, peut-être appelé à devenir le tout premier pilote de l'histoire titré huit fois (il partage pour l'instant le record de sept sacres avec Michael Schumacher). Sous le soleil (la deuxième séance d'essais libres, prévue à 13h40 heure française, se déroulera, elle, en nocturne),, puisqu'il l'avait effectué dans les limites de la piste autorisées.Si Hamilton, qui a choisi ensuite le côté de la pole position (mais sur la troisième place) lors de la procédure de départ, termine à trois dixièmes et demi du Néerlandais, il s'en est donc fallu d'un rien que quelques millièmes seulement séparent sur ces EL1 les deux seuls pilotes à pouvoir être encore titrés dimanche. Tous les regards seront évidemment rivés sur le duel entre les deux nouveaux ennemis du paddock, mais un autre pilote pourrait s'illustrer lors de ce baisser de rideau sur la saison 2021. Vendredi, Sergio Pérez (Red Bul) a fini au pied du podium, suivi de près par le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Fernando Alonso, sur son Alpine.qui a vu une nouvelle fois les deux Haas de Mick Schumacher et Nikita Mazepin truster les deux dernières places.