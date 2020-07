F1 - GP Autriche : Bottas costaud, Hamilton hors du podium

Pendant 60 tours, seul l'abandon précoce de Max Verstappen, coincé entre les deux Mercedes - après la rétrogradation in extremis de Lewis Hamilton de trois places sur la grille -, avait réellement animé le premier Grand Prix de la saison sur le Red Bull Ring. Et puis les dix dernières boucles, après une dernière voiture de sécurité qui aura elle-même duré dix tours à la suite du crash de Kimi Räikkönen, ont offert à cette reprise de la F1 le sel qu'elle méritait. Les Mercedes, fébriles quant à leur fiabilité, ont dû contenir les assauts des poursuivants qui avaient tous profité de la rentrée inespérée au stand pour changer les pneus et passer en mode attaque totale. Lewis Hamilton, deuxième derrière Valtteri Bottas, n'y est pas parvenu.



