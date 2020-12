F1 - Ferrari/Leclerc : « Ma meilleure saison en F1 »

Vainqueur de deux Grands Prix en 2019, à Spa et Monza, et quatrième du championnat avec 264 points, Charles Leclerc n’est monté que sur deux podiums en 2020 (aucune victoire), finissant huitième avec 98 points. Pourtant, le pilote Ferrari de 23 ans estime que 2020 a été sa « meilleure saison », comme il l’a confié à la presse italienne. « Pour moi, il y a eu deux faces dans cette saison. Personnellement, je pense que c’est ma meilleure saison en F1. Je suis très heureux de ce que j’ai montré sur la piste. J’ai pris des risques, la plupart du temps de façon positive, et je nous ai fait gagner beaucoup de points (98 pour lui, 33 pour son coéquipier Vettel, ndlr). A quelques occasions, cela ne s’est pas passé comme je le souhaitais et on a perdu des points. Donc je suis très content de cette saison et j’ai hâte d’être à la prochaine pour voir combien nous allons gagner en performance. »

Leclerc : "Des petits pas dans la bonne direction"

Le Monégasque a su dès le début de saison que sa Ferrari serait bien en retrait, comparée aux Mercedes, Red Bull, voire McLaren, Racing Point et Renault, qui ont terminé devant l’écurie au cheval cabré au classement des constructeurs, mais il se réjouit du travail mené toute la saison par son équipe, en espérant que cela porte ses fruits en 2021. « Après les essais de Barcelone, nous savions tous que quelque chose n’allait pas. Pendant la saison, même si c’était difficile d’accepter la situation dès la première course, car la réalité était évidente, nous avons travaillé très dur, d’une façon constructive. Et je pense que l’on s’est amélioré. Ça a été des petits pas, mais des petits pas dans la bonne direction, et ce n’est pas toujours le cas en Formule 1. Pour le futur, je pense que nous avons appris beaucoup de cette saison. Et nous reviendrons plus forts. J’espère qu’on pourra montrer ce que nous valons sur la piste l’année prochaine. Je ne sais pas si nous ferons un grand pas en 2021, mais je suis sûr que ce pas sera encore fait dans la bonne direction. » Il semble pourtant qu’il faudra attendre 2022, avec la mise en place du nouveau règlement technique, pour revoir Ferrari se mêler à la lutte pour le titre mondial…