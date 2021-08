F1 - Ferrari : Leclerc - Sainz Jr, « le meilleur duo du plateau »

Après une saison 2020 particulièrement compliquée, Ferrari va mieux cette année, même si aucun de ses pilotes n'a pu empêcher le duo Lewis Hamilton - Max Verstappen de remporter quasiment tous les Grands Prix en 2021 (9 victoires sur 11 courses pour le duo, seuls Perez et Ocon ont réussi à les battre). « Nous savons tous que l'année dernière fut terrible, la plus mauvaise pour Ferrari sur les 40 dernières années. Avec les nouvelles réglementations qui nous imposent un châssis gelé, un temps en soufflerie limité, il nous était difficile de revenir sur les défauts de notre voiture de 2020 qui souffrait d'un cruel déficit de vitesse de pointe en ligne droite. Et pourtant, nous avons marqué plus de 80 points de plus que l'an dernier à mi-Championnat. (...) Nous allons apporter d'ici la fin de l'année une amélioration moteur avec des pièces développées pour le nouveau propulseur que nous avons créé cette année et qui remplaceront celles de l'an dernier », a reconnu Mattia Binotto, à propos de sa monoplace.

« Il y a encore beaucoup à attendre des deux »

« Nous avons le meilleur duo du plateau. Ils sont jeunes tous les deux, ce qui est prometteur. Charles (Leclerc) continue de progresser et il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Si vous retirez les deux GP où il a abandonné sans qu'il ne soit responsable (à Monaco et en Hongrie, ndlr), vous mesurez mieux son potentiel. Quant à Carlos (Sainz Jr), il s'est rapidement intégré à l'usine, avec son équipier et ses ingénieurs. Là encore, je me réjouis de le voir encore meilleur dans les prochains mois, a également confié le patron de la Scuderia, dans des propos recueillis par L'Equipe. Quand nous avons choisi de prendre Carlos Sainz Jr, nous avions longuement étudié ses statistiques. Nous savions qu'il était très régulier en course et nous n'avons pas oublié que lors de sa première saison chez Toro Rosso, il a fait jeu égal avec Max (Verstappen). Cela prouve que nous avons fait le bon choix même si je pense qu'il peut encore progresser, qu'il a une belle marge. Il y a encore beaucoup à attendre des deux. »