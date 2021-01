F1 – Ferrari : Leclerc positif lui aussi

Et de cinq ! Après Sergio Perez, Lance Stroll et Lewis Hamilton en 2020 et Lando Norris la semaine passée, c’est Charles Leclerc qui vient ajouter son nom à la liste des pilotes de Formule 1 touchés par le coronavirus. Le pilote de 23 ans et son écurie, Ferrari, l’ont annoncé ce jeudi après-midi. « Salut tout le monde. J’espère que vous allez bien. Je voulais vous faire savoir que j’ai été testé positif au covid-19. Je suis régulièrement testé, comme le veut le protocole de mon équipe. Malheureusement, j’ai appris que j’ai été en contact avec une personne positive, je me suis mis à l’isolement immédiatement et j’ai prévenu les personnes avec qui j’ai été en contact.

Le test que j’ai passé s’est avéré positif. Je me sens bien, avec des légers symptômes. Je vais rester à l’isolement chez moi à Monaco comme le veulent les règles des autorités locales. Restez en bonne santé et prenez soin de vous », a écrit le Monégasque sur son compte Twitter.

La saison ne commence que dans deux mois et demi

Heureusement pour lui, non seulement ses symptômes sont légers mais il ne manquera pas de Grand Prix, ce qui n'avait pas été le cas de Perez (deux courses manquées), Stroll et Hamilton (une course manquée). Le début de la saison a en plus été décalé d'une semaine ce mardi, puisque c'est le Bahreïn qui accueillera le coup d'envoi de l'exercice 2021 le 28 mars, et non pas l'Australie le 21 (Melbourne devra attendre novembre pour organiser son Grand Prix).Celui qui avait remporté les deux premières courses de sa carrière au volant de Ferrari en 2019 n'est monté que sur deux podiums la saison passée (2eme en Autriche, 3eme en Grande-Bretagne) et n'a fini que huitième du classement des pilotes.