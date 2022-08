F1 : Ferrari et Mick Schumacher vers la séparation

Mick Schumacher's relationship with Ferrari is to conclude in December, meaning that the German will be a free agent as he searches for a 2023 #F1 drive.

Full story ⬇️https://t.co/YjsIUIm5qo



— Autosport (@autosport) August 30, 2022

Schumacher convoité pour 2023 ?

Mick Schumacher va devoir s’émanciper. Pris sous son aile par Ferrari à partir de 2019, le fils de Michael Schumacher a profité de ce lien pour construire sa carrière avec un titre en Formule 2 en 2020 après une première saison d’apprentissage puis a été placé au volant d’une des deux monoplaces de l’écurie Haas dès 2021. Après une première année difficile dans le baquet d’une voiture pas performante, le pilote allemand a débloqué son compteur de points avec une huitième place à Silverstone, suivie d’une sixième place en Autriche. Des résultats en demi-teinte qui vont avoir raison de son lien avec Ferrari. En effet, selon les informations du magazine britannique Autosport, citant une source proche du dossier, le contrat liant Mick Schumacher à Ferrari atteindra sa « conclusion naturelle » à l’issue de l’année 2022. Dans un contexte voyant les baquets chez Ferrari être verrouillés pour au moins deux saisons supplémentaires et Sauber dénouer ses liens avec le constructeur italien sur fond de très probable rachat par Audi, le pilote de 23 ans va voler de ses propres ailes.En effet, avec la fin de la relation avec Ferrari, Mick Schumacher va très probablement perdre son baquet chez Haas, avec le nom de Daniel Ricciardo qui revient déjà dans l’entourage de l’écurie américaine pour former une paire expérimentée avec Kevin Magnussen. Alors que Sebastian Vettel aurait vu d’un bon œil son compatriote le remplacer chez Aston Martin, les pistes menant à un baquet en F1 la saison prochaine semblent se raréfier. En effet, alors qu’Alpine serait dans les rangs pour attirer Pierre Gasly afin de remplacer Oscar Piastri, Mick Schumacher ne serait plus dans les petits papiers de l’écurie AlphaTauri, qui ferait les yeux doux à Colton Herta, actuellement engagé chez Andretti en IndyCar, championnat dont il est le pilote le plus jeune à avoir gagné une course, et qui n’a jamais caché son envie de venir en F1 dans un avenir proche. En l’état actuel des choses, la seule alternative qui permettrait à Mick Schumacher de rester en F1 en 2023 serait Williams… qui n’a pas fermé la porte à Nyck de Vries en cas de départ de Nicholas Latifi. Il pourrait donc ne pas y avoir de pilote allemand sur la grille de départ, ce qui serait une première depuis 1990.