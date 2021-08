F1 - Ferrari : Carlos Sainz ravi des performances de son fils

Half a season as a @ScuderiaFerrari driver 😍

Il ne lui manque plus qu'une victoire

Carlos Sainz Jr s’épanouit pleinement cette année au volant de sa Ferrari, et l'Espagnol, qui découvre une quatrième écurie dans sa carrière, n'a peut-être jamais été aussi performant que cette saison. Devançant son coéquipier Charles Leclerc de trois points, il est le pilote ayant changé d'écurie cet hiver qui s'est le mieux intégré dans sa nouvelle voiture au niveau des performances. À l'image de Mick Schumacher ou Max Verstappen, le pilote espagnol (qui fêtera ses 27 ans la semaine prochaine) possède des gènes dorés avec son père Carlos Sainz Sr, double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar. Son père, bien placé pour pouvoir parler de résultats et de sport automobile, a accordé une interview au micro de Canal+ Sport où il dresse un premier bilan de la mi-saison de son fils. "", déclare son père.Auteur d'une très bonne partie de saison, l'ancien pilote de Renault et McLaren ne cesse de progresser et d'avoir une stabilité au niveau des résultats. Après avoir terminé deuxième la saison dernière au Grand Prix de Monza juste derrière Pierre Gasly, le pilote Ferrari s'est encore rapproché cette saison de la victoire avec une deuxième place à Monaco et une troisième place lors du Grand Prix de Hongrie après la disqualification de Sebastian Vettel. Il ne manque qu'une victoire à l'actuel sixième du championnat du monde pour passer un cap, mais le meilleur reste à venir selon son père : "." Carlos Sainz est désormais avec Lando Norris le seul pilote du Top 10 à ne pas avoir gagné un Grand Prix de Formule 1, un objectif qu'il pourrait atteindre très prochainement au sein d'une écurie Ferrari en pleine renaissance.