« Une passion sans limite pour Ferrari »

Voilà une (mauvaise) nouvelle dont Ferrari se serait bien passé. Déjà en proie à de grosse difficultés sur le plan sportif avec une saison en tout point catastrophique pour l'écurie de F1 et ses deux pilotes Sebastian Vettel et Charles Leclerc, la Scuderia se retrouve désormais sans capitaine à la barre du navire.Président directeur Général depuis juillet 2018 et le décès de son prédécesseur Sergio Marchionne, l'homme d'affaires qui siégeait également au conseil d'administration de la firme depuis 2015 a visiblement pris de court Ferrari, qui a uniquement annoncé pour le moment queCe dernier, qui a fait savoir dans son communiqué qu'il se retirait avec effet immédiat, a également rendu son tablier de président de Philip Morris, commanditaire historique de la marque au cheval cabré.« Ferrari fait partie de ma vie et ce fut un privilège d’en être son président directeur général. L’admiration que je porte aux hommes et aux femmes de Maranello ne connaît aucune limite. Je suis fier des réussites de l’entreprise depuis 2018 et suis convaincu que ses meilleures années restent à venir », a déclaré le désormais ex-patron de Ferrari en guise de message d'adieu après plus de deux ans passés aux commandes.« Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Louis pour son dévouement sans faille en tant que directeur général depuis 2018, et membre de notre conseil d'administration depuis 2015. Sa passion pour Ferrari a été sans limite et sous sa direction, l'entreprise a réaffirmé sa position comme l'une des plus grandes du monde, capitalisant sur son héritage unique et sa quête d'excellence. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, une longue et heureuse retraite. »