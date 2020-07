F1 - Ferrari : Binotto sur la sellette ?

Après les deux premiers rendez-vous de la saison, il y a déjà urgence du côté de Maranello. Et comme souvent en pareil cas, des hommes pourraient servir de fusibles. Mattia Binotto (50 ans) le premier. Le patron de l'écurie italienne fustige notamment toutes les critiques au lendemain du nouveau fiasco de Ferrari, dimanche dernier lors du Grand Prix de Styrie. La Scuderia est même devenue la risée du paddock après cet accrochage entre ses deux pilotes Sebastian Vettel et Charles Leclerc dès le premier tour de la course. Une semaine plus tôt, le jeune Monégasque avait pourtant fait oublier un temps les lacunes évidentes en termes de puissance de sa monoplace pour terminer deuxième derrière Valtteri Bottas en Autriche pour l'ouverture de la saison. Mais la dixième position de Vettel avait très vite ramené la Scuderia devant ses réalités. Elle ne pouvait alors pas se douter qu'elle allait vivre le week-end suivant une gifle presque historique, Leclerc se faisant même sortir dès la Q2 des qualifications du samedi. Difficile d'exaspérer davantage les médias italiens.

Décision après le GP d'Italie pour Binotto ?

Et depuis lundi, la presse de la Botte ne se gêne pas pour tirer à boulets rouges sur Binotto et les siens. Mercredi, Le Corriere dello Sport franchissait même un cap supplémentaire dans le procès fait à Ferrari et à son Team Manager en annonçant que la tête du successeur de Maurizio Arrivabene en janvier 2019 aurait été demandée par John Elkann et Louis Camilleri. Le président et le CEO si influents de l'écurie se seraient même déjà penchés sur le nom du remplaçant éventuel de l'ingénieur italo-suisse, plus que jamais sur la sellette. Le Corriere croit d'ailleurs savoir qu'Elkann et Camilleri auraient donné à l'actuel homme fort de la Scuderia jusqu'au Grand Prix d'Italie en septembre prochain (certains médias parlent d'une échéance en 2021 uniquement) pour redresser la barre et faire oublier que le moteur de la SF1000 ne tourne plus aussi fort que par le passé. Et pour préparer doucement le départ de Binotto, les deux hauts dirigeants auraient déjà avancé d'après La Gazzetta dello Sport sur un nom en particulier : Antonello Coletta (53 ans), actuellement chargé des activités sportives de la marque au cheval cabré en GT. Toutefois, pour avoir fait ses classes au sein du secteur F1 de la Scuderia, Coletta connaît parfaitement la maison.