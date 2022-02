F1 – Essais de pré-saison : Norris en tête après la première journée

A 25 jours du coup d'envoi de la saison 2022 de Formule 1 du côté de Sakhir, la première des trois journées d'essais de pré-saison de Barcelone se déroulait ce mercredi. Et ce sont Lando Norris et Charles Leclerc qui ont le plus brillé ! Le Monégasque, sur sa Ferrari, a signé le meilleur temps de la matinée en 1'20"165, puis le Britannique l'a dépassé dans l'après-midi sur sa McLaren en réussissant l'un de ses 103 tours de la journée en 1'19"568. Carlos Sainz, le coéquipier de Charles Leclerc, complète le podium du jour, à 251 millièmes du Monégasque. Les deux cadors du championnat, Lewis Hamilton et Max Verstappen, n'ont quant à eux pu faire mieux que cinquième et neuvième. Le champion du monde néerlandais est pourtant celui qui a tourné le plus ce mercredi, avec 147 tours au compteur.

Pas de drapeau rouge durant la journée

Si aucun drapeau rouge n'est venu interrompre les deux séances de la journée et que seul Max Verstappen est allé "jardiner", ce ne fut pas une bonne journée en revanche pour Alpha Romeo, qui n'a pu effectuer 32 tours (23 pour Bottas, 9 pour Kubica). Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Sergio Perez sont les cinq pilotes qui n'ont pas roulé ce mercredi, mais on devrait à coup sûr les voir jeudi et/ou vendredi. Cette journée a également été l'occasion pour Haas (en bleu, blanc et rouge, les couleurs de la Russie) et Alfa Romeo (en noir et blanc pour l'occasion) de dévoiler leur nouvelle livrée. On les reverra à l'oeuvre jeudi.



F1 /ESSAIS DE PRE-SAISON

Classement de la 1ere journée - Mercredi 23 février 2022

1- Lando Norris (GBR/McLaren) en 1'19"568 (103 tours)

2- Charles Leclerc (MCO/Ferrari) en 1'20"165 (80)

3- Carlos Sainz (ESP/Ferrari) en 1'20"416 (73)

4- George Russell (GBR/Mercedes) en 1'20"784 (77)

5- Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) en 1'20"929 (50)

6- Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) en 1'21"276 (52)

7- Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) en 1'21"638 (121)

8- Fernand Alonso (ESP/Alpine) en 1'21"746 (127)

9- Max Verstappen (PBS/Red Bull) en 1'22"246 (147)

10- Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) en 1'22"572 (23)

