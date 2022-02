Hamilton est « satisfait de cette journée »



The @Circuitcat_eng track was drenched over lunchtime in Barcelona ☔️

And it gave us an even better understanding of how the new era 2022 cars will work 🤓#F1



— Formula 1 (@F1) February 25, 2022

FORMULE 1 / ESSAIS DE PRE-SAISON

Classement de la 3eme journée - Vendredi 25 février 2022

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 3"331 (40)

Comme une évidence ou presque, c'est Lewis Hamilton qui a eu le dernier mot à Barcelone. En effet, ce vendredi,Le Britannique devance de peu son coéquipier George Russell (à 0"095), eux qui ont fait en tout 160 tours pour conclure, soit le plus gros total devant McLaren (138). Derrière, on retrouve les Red Bull de Sergio Perez (à 0"418) et de Max Verstappen (à 0"618), qui ont eux fait ces temps en C4 et C3. En revanche,Le prochain rendez-vous est prévu du 10 au 12 mars à Bahreïn pour des nouveaux tests, avant le premier Grand Prix de la saison prévu le 20 mars.« Ces quelques journées ont été intéressantes. Ça n'a pas été le roulage le plus facile, ça n'a pas été sans accroc. Nous avons certainement eu et avons encore des obstacles à surmonter. B, je crois avoir fait quasiment 100 tours (94 pour être exact). Pour une demi-journée de roulage, ce n'est pas si mal ! La voiture est très différente à piloter de ces dernières années, tout comme les pneus. Mais nous travaillons là-dessus, a expliqué Hamilton, ce vendredi.Il nous faut juste télécharger toutes ces données et les passer en revue autant que possible la semaine prochaine et simplement essayer de mettre un pied devant l'autre. »George Russell (GBR/Mercedes) à 0"095 (66)Sergio Perez (MEX/Red Bull) à 0"418 (74)Max Verstappen (PBS/ Red Bull à 0"618 (59)Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0"686 (48)Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0"693 (44)Carlos Sainz (ESP/Ferrari) à 0"934 (92)Alexander Albon (THA/Williams) à 1"180 (94)Nicholas Latifi (CAN/Williams) à 1"561 (13)Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 1"652 (86