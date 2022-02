F1 - Essais de pré-saison (J2) : Leclerc devance Gasly

Bien sûr, les essais de pré-saison ne présagent en rien ce qu'il va se passer durant la suite de la saison, mais Charles Leclerc a tout de même de quoi être confiant. Deuxième de la première journée d'essais mercredi à Barcelone derrière Lando Norris, le pilote Ferrari a réussi le meilleur temps de la journée de jeudi : 1'19"689, soit 121 millièmes de plus que Norris la veille. Le Monégasque a effectué 78 tours et a devancé de 229 millièmes Pierre Gasly, qui a effectué ses 146 premiers tours de la saison au volant de son AlphaTauri. Le podium est complété par Daniel Ricciardo, qui avait signé le meilleur temps de la matinée et qui confirme que les McLaren sont en forme lors de cette pré-saison. A la seizième et dernière place du classement, on retrouve Lewis Hamilton, qui n'a pu faire mieux que 1'22"562 sur sa Mercedes, en 40 tours. Son ancien coéquipier Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et le Français Esteban Ocon (Alpine) ont fini juste devant lui. En revanche, le champion du monde Max Verstappen n'a pas roulé ce jeudi.

Drapeau rouge pour Perez et Mazepin

Si aucun drapeau rouge n'était venu interrompre la première journée, il y en a en revanche eu deux ce jeudi, causés par Sergio Perez et Nikita Mazepin. Le pilote Red Bull a été victime d'un problème de boite de vitesses durant la matinée et n'est revenu sur la piste que plusieurs heures plus tard, pour finir septième avec 78 tours au compteur. Quant au pilote Haas, il a connu un problème avec sa pompe à essence et a dû s'arrêter pendant une heure, avant de terminer la séance avec le huitième chrono.



F1/ ESSAIS DE PRE-SAISON

Classement de la 2eme journée - Jeudi 24 février 2022

1- Charles Leclerc (MCO/Ferrari) en 1'19"689 (78 tours)

2- Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) en 1'19"918 (146)

3- Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) en 1'20"288 (126)

4- George Russell (GBR/Mercedes) en 1'20"537 (65)

5- Carlos Sainz (ESP/Ferrari) en 1'20"546s (71)

6- Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) en 1'20"784 (73)

7- Sergio Perez (MEX/Red Bull) en 1'21"430 (78)

8- Nikita Mazepin (RUS/Haas) en 1'21"512 (41)

9- Alexander Albon (THA/Williams) en 1'21"531 (47)

10- Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo) en 1'21"885 (71)

