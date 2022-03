F1 - Essais de pré-saison de Bahreïn (Jour 3) : Verstappen finit en trombe

Squeezing in those very last laps 🤏

Hamilton seulement 17eme

Après Pierre Gasly jeudi et Kevin Magnussen vendredi, c'est Max Verstappen qui a eu l'honneur de se placer en haut de la feuille des temps lors de la dernière journée des essais pré-saison de Bahreïn, à huit jours du premier Grand Prix de la saison, sur la piste de Sakhir.Le Néerlandais a devancé de 695 millièmes Charles Leclerc (Ferrari) et de 978 millièmes Fernando Alonso (Alpine). Alors qu'il ne restait plus que vingt minutes de séance suite au drapeau rouge consécutif à l'arrêt de la monoplace de Valtteri Bottas dans le virage 8, Verstappen a signé coup sur coup les deux meilleurs tours de ces trois jours d'essais.Du côté de Mercedes, si Lewis Hamilton avait largement dominé George Russell vendredi, ce fut le contraire samedi, l'ancien champion du monde finissant 17eme à près de cinq secondes de son grand rival, pendant que la recrue signait le quatrième temps, à un peu plus d'une seconde. Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen, qui avait terminé en tête du classement de la matinée, a finalement pris la septième placeDaniel Ricciardo (McLaren), touché par le covid, était quant à lui absent. C'est Nicholas Latifi (Williams) qui a le plus roulé ce samedi, avec 124 tours couverts, mais il n'a pu faire mieux que quinzième. Comme vendredi, Kevin Magnussen et Mick Schumacher auront droit à deux heures supplémentaires de tests, pour compenser leur absence de jeudi en raison d'un vol retardé. Pour tous les autres, il est déjà temps de se tourner vers le premier Grand Prix de la saison, dont les premiers essais libres se dérouleront vendredi.