F1 - Essais de pré-saison de Bahreïn (Jour 2) : Sainz Jr succède à Gasly

Cinq drapeaux rouges

Après Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr ! Le pilote espagnol a succédé au Français en tant que meilleur temps de la séance d'essais de pré-saison de Bahreïn. Si Gasly avait réussi un tour en 1'33"902 jeudi, Sainz Jr a fait mieux, puisqu'il a réussi l'un de ses 60 tours de la journée en 1'33"532. Sur des pneus soft, l'Espagnol a dépassé son coéquipier Charles Leclerc (finalement sixième) en milieu d'après-midi et personne n'a fait mieux que lui ensuite.Lewis Hamilton a quant à lui terminé au pied du podium, à 609 millièmes de Sainz Jr, alors que son coéquipier George Russell a eu bien du mal à maîtriser sa Mercedes, finissant treizième à plus de cinq secondes. Sur son Alpine, le Français Esteban Ocon avait quant à lui signé le meilleur temps de la matinée, en 1'34"276, et a finalement pris la cinquième place à l'issue de cette deuxième journée.Une deuxième journée qui a été marquée par de nombreux drapeaux rouges, avec pas moins de cinq interruptions de séance, mais sans gravité. C'est d'abord Valtteri Bottas qui est allé se garer dans l'échappatoire en fin de session matinale. Dans l'après-midi, Esteban Ocon, qui a garé sa voiture après avoir découvert une anomalie dans les datas, puis Lando Norris, qui s'est immobilisé dans la voie des stands, ont également provoqué un drapeau rouge, alors que la FIA a également provoqué deux arrêts de séances pour faire des tests.L'Australien espère participer à la dernière séance d'essais samedi. On sera alors à huit jours du premier Grand Prix de la saison.