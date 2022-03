That's one way to end your first day back in an F1 car @KevinMagnussen! 🙌

Cinq drapeaux rouges

Après Pierre Gasly, Kevin Magnussen ! Le pilote danois a succédé au Français en tant que meilleur temps de la séance d'essais de pré-saison de Bahreïn. Si Gasly avait réussi un tour en 1'33"902 jeudi, Magnussen a fait mieux, puisqu'il a réussi l'un de ses 60 tours de la journée en 1'33"207. Il faut dire qu'il a bénéficié de circonstances favorables, puisque l'écurie Haas a eu droit à une heure de séance supplémentaire (et donc à des températures plus bases), suite à son problème de vol retardé qui l'avait privé de la séance de jeudi. A l'issue de la séance "normale", c'est Carlos Sainz Jr qui détenait le meilleur temps. Sur des pneus soft, l'Espagnol a dépassé son coéquipier Charles Leclerc (finalement sixième) en milieu d'après-midi et personne n'a fait mieux que lui ensuite, avant Magnussen.Lewis Hamilton a quant à lui terminé cinquième, à 609 millièmes de Sainz Jr, alors que son coéquipier George Russell a eu bien du mal à maîtriser sa Mercedes, finissant 14eme à plus de cinq secondes. Sur son Alpine, le Français Esteban Ocon avait quant à lui signé le meilleur temps de la matinée, en 1'34"276, et a finalement pris la sixième place à l'issue de cette deuxième journée.Une deuxième journée qui a été marquée par de nombreux drapeaux rouges, avec pas moins de cinq interruptions de séance, mais sans gravité. C'est d'abord Valtteri Bottas qui est allé se garer dans l'échappatoire en fin de session matinale. Dans l'après-midi, Esteban Ocon, qui a garé sa voiture après avoir découvert une anomalie dans les datas, puis Lando Norris, qui s'est immobilisé dans la voie des stands, ont également provoqué un drapeau rouge, alors que la FIA a également provoqué deux arrêts de séances pour faire des tests.Il devrait toutefois être présent pour le premier Grand Prix de la saison, le 20 mars.