F1 - Essais d’Abu Dhabi (J2) : Shwartzman (Haas) le plus rapide

Zhou a beaucoup roulé

Après Nyck de Vries (Mercedes) mardi, c’est Robert Shwartzman, sur Haas, qui a signé le meilleur temps de la deuxième journée d’essais post-saison, ce mercredi à Abu Dhabi. Le pilote russe de 22 ans, vice-champion du monde en titre de Formule 2 avec Prema Racing et seul jeune pilote en lice ce mercredi (les autres écuries avaient choisi d’aligner leur jeune pilote mardi) a signé un chrono de 1'25"348 sur le circuit de Yas Marina, alors qu’il restait 40 minutes de séance.Sébastian Vettel, sur Aston Martin, a pris la troisième place à un peu plus d’une seconde, malgré un problème hydraulique rencontré durant la matinée. George Russell (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri) complètent le Top 5.Le Chinois Guanyu Zhou (22 ans), qui sera le seul pilote débutant en F1 en 2022, au volant d’Alfa Romeo, a pris la huitième place, à deux secondes et demie de Shwartzman. Avec 159 tours couverts, il est celui qui a le plus couru ce mercredi. A noter que l'écurie Williams n'a pas pris part à cette deuxième et dernière séance d'essais, car elle n'avait pas de mulet (voiture de développement) disponible., à un mois du coup d'envoi de la saison à Bahreïn.