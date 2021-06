F1 : Entre Red Bull et Mercedes, la tendance s'inverse

Une lutte féroce pour la troisième place

À l'issue du huitième Grand Prix de la saison, sur les terres autrichiennes et sur le circuit de l'écurie, c'est bien Red Bull qui s'est imposé et qui enchaîne donc une quatrième victoire consécutive pour la première fois depuis 2013 et les succès de Sebastian Vettel. Pour la première fois depuis l'ère des moteurs hybrides et ses sept victoires consécutives, Mercedes n'a pas gagné au moins un Grand Prix sur quatre courses d’affilée, et Lewis Hamilton accuse désormais 18 points de retard sur son rival Max Verstappen, leader du championnat depuis quelques semaines. Mais alors que l'on voit pour la première fois depuis l'avènement du moteur V6 hybride une domination et une voiture équipée pour le titre du côté de Red Bull. Battu et désormais impuissant, Lewis Hamilton n'a rien pu faire pour combler l'écart trop important lors du dernier Grand Prix. Malgré tout, le pilote britannique n'abandonne pas et souhaite aller chercher un huitième titre dans sa carrière. Il a même demandé à son équipe de continuer à faire les efforts nécessaires pour revenir sur la tête du championnat et rattraper son concurrent direct.Désormais, en plus de la lutte pour la victoire en championnat entre le Néerlandais et le Britannique,(seul pilote vainqueur d'un Grand Prix cette saison hormis Verstappen et Hamilton), troisièmeMcLaren). Malgré la belle troisième place du Finlandais lors du GP de Styrie, c'est bien Sergio Pérez qui prend désormais l'ascendant sur son rival et prouve que son écurie est bien partie pour changer la donne et mettre fin à l’hégémonie de Mercedes en remportant son premier championnat du monde de Formule 1 depuis 2013.