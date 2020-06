F1 - Divers : Nouvelle opération pour Michael Schumacher ?

Nouvelle opération pour Michael Schumacher (51 ans) ? Depuis l'hospitalisation ultra secrète du septuple champion du monde de F1 à l'hôpital européen Georges-Pompidou de Paris en septembre dernier, une nouvelle intervention chirurgicale était dans l'air. Le média médical italien Contro Copertina le confirme : l'ancien pilote devrait être opéré prochainement. Si la date n'a pas été dévoilée, Contro Copertina croit savoir que l'opération serait confiée au professeur et cardiologue français Philippe Menasché. Rien de surprenant, sachant que ce dernier avait déjà pris en charge Schumacher lors de son hospitalisation dans la Capitale l'année dernière. Le journal Le Parisien avait alors révélé à l'époque que l'Allemand, décrit comme conscient par une jeune femme en poste en cardiologie, avait bénéficié d'un traitement basé sur des « perfusions de cellules-souches diffusées dans l'organisme afin d'obtenir une action anti-inflammatoire systémique ». De son côté, le Professeur Menasché avait admis dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica à propos de cette technique des cellules souches que « beaucoup de progrès avaient bien été faits au cours des vingt dernières années », mais qu'il en savait « encore très peu » sur le sujet.

Une opération pour « régénérer le système nerveux » de Schumacher ?

Pourtant, à en croire Contro Copertina, ce spécialiste à l'origine de la première greffe mondiale de cellules cardiaques embryonnaires (sur une patiente de 68 ans atteinte d'insuffisance cardiaque) devrait bien mener cette opération sur le « Baron Rouge ». Victime d'un très grave accident de ski le 29 décembre 2013 sur une piste du domaine de Méribel, Schumacher, resté six mois dans le coma, souffre d'atrophie musculaire et d'ostéoporose. Et c'est dans cet objectif de « régénérer son système nerveux », dixit le neurochirurgien Nicola Acciari, interrogé dans la presse italienne, que l'ancien pilote allemand devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale. « Je ne fais pas de miracles », avait déclaré le Pr Menasché en septembre dernier. La famille - qui a toujours maintenu le silence total sur l'état de santé de l'ancien pilote - et les fans de « Schumi » espère pourtant qu'il en fera un.