F1 : De Vries devra mener AlphaTauri selon Marko

Marko : « Ce que l'on a vu de lui à Monza a changé les choses »

Nyck de Vries n’aura pas le temps de prendre ses marques. Après avoir remporté le titre de champion du monde de Formule E en 2021, le Néerlandais sera titulaire en Formule 1 dès la saison prochaine. Alors que Pierre Gasly va rejoindre Alpine, celui qui a fait des débuts fracassants dans la discipline à Monza avec Williams a vu Helmut Marko se montrer très clair sur ce qu’il sera attendu de lui. « On opte pour la performance et c'était la meilleure option, a déclaré le conseiller du groupe Red Bull au sujet de Nyck de Vries, dans des propos recueillis par Motorsport.com. Yuki Tsunoda est jeune et n'a pas cette expérience, c'est donc lui qui devrait mener l'équipe. On verra comment ça se passe l'année prochaine, quelle est sa personnalité. Il devrait être le leader de l’équipe. » Le dirigeant autrichien ajoute que le Néerlandais « n'est plus un jeune pilote, et il a beaucoup d'expérience dans différents championnats ».La performance de Nyck de Vries lors du Grand Prix d’Italie a été le catalyseur amenant à son arrivée chez AlphaTauri. « Ce que l'on a vu de lui à Monza a changé les choses, a admis Helmut Marko. Il est arrivé au pied levé et a été immédiatement à la hauteur. Il était sous pression mais n'a pas fait la moindre erreur. C'est ce qui nous a tous impressionnés. » Une première course en F1 qui a confirmé la première impression laissée par le Néerlandais. « Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand il était dans la voiture de Sebastian Vettel pour la première séance d’essais libres, a ajouté le dirigeant autrichien. J'ai écouté sa radio, et les commentaires qu'il faisait à l'équipe étaient vraiment bons. Ensuite, j'ai discuté avec lui à Graz et j'ai eu la confirmation qu'il avait la bonne approche pour nous. » Faisant fi du fait que Nyck de Vries ait la même nationalité que Max Verstappen, Helmut Marko assure que l’avenir du Néerlandais sera lié à son niveau de performance dès l’an prochain.