F1 : De Vries dans l'Aston Martin pour les premiers essais libres à Monza

NEWS: We are pleased to announce that @nyckdevries will drive the AMR22 during FP1 for the #ItalianGP at @Autodromo_Monza.

The 2020/2021 @FIAFormulaE World Champion will drive alongside @lance_stroll, having already undertaken extensive simulator work at AMF1 HQ.



Read more. ⬇️



— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 6, 2022

De Vries : « J'espère apporter un point de vue nouveau »

Nyck de Vries continue sa visite du paddock. Champion du monde 2021 de Formule E mais également pilote de réserve de Mercedes, le Néerlandais a déjà pris le volant de la Williams à l’occasion de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne à Barcelone puis a fait de même avec Mercedes dans le cadre du Grand Prix de France. Le pilote de 27 ans, dont le nom revient pour être sur la grille de départ la saison prochaine, aura une troisième occasion de se montrer au volant d’une troisième monoplace différente. Egalement motorisée par Mercedes, Aston Martin va confier le baquet habituellement dévolu à Sebastian Vettel ce vendredi à l’occasion de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. N’ayant pas participé à la moindre course en Formule 1, Nyck de Vries entre dans les critères imposés par la FIA quant à l’obligation faite aux écuries d’aligner à deux reprises un « jeune pilote », c’est-à-dire n’ayant pas pris plus de deux départs dans la discipline.Une troisième expérience en quelques mois qui ravit Nyck de Vries. « J'ai vraiment hâte de piloter pour Aston Martin, particulièrement sur un circuit aussi légendaire que Monza, a confié le Néerlandais dans un communiqué. Ce sera ma troisième séance d’essais libres de la saison, et avec un troisième châssis différent. Ces opportunités m'ont offert un recul fantastique sur la manière dont fonctionnent les voitures et les écuries en Formule 1. J'espère apporter un point de vue nouveau à Aston Martin et pouvoir boucler un programme de roulage qui sera bénéfique à tout le monde. » Directeur de la formation britannique, Mike Krack a déclaré avoir « hâte d'avoir son point de vue et son retour technique » sur la monoplace Aston Martin et ajoute que « ses résultats montrent qu'il mérite clairement une place en Formule 1 ». L’écurie basée à Silverstone devra céder le baquet de Lance Stroll à une reprise d’ici la fin de la saison afin de respecter la réglementation.