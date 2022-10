F1 : Brown demande des sanctions à l'encontre de Red Bull Racing

The McLaren F1 boss has written a letter to the FIA ✍️#BBCF1

Brown veut des sanctions

L’écurie Red Bull Racing est dans l’œil du cyclone. Après de nombreuses rumeurs, la FIA a confirmé que la formation sacrée championne du monde l’an passé avec Max Verstappen n’est pas restée dans les clous de la limite budgétaire entrée en vigueur en 2021. Un dépassement qui a toutefois été jugé « mineur », c’est-à-dire inférieur à 5% des 145 millions de dollars (149 millions d’euros) alloués, avec des sanctions mesurées prévues par la réglementation. Toutefois, cette situation fait beaucoup parler au sein du paddock et, selon les informations de la BBC, le patron de l’écurie McLaren Zak Brown s’est fendu d’une lettre adressée à la FIA qui a été un réquisitoire contre Red Bull Racing. A ses yeux, la formation basée à Milton Keynes s’est rendue coupable d’une « triche offrant un avantage significatif sur les réglementations techniques, sportives et financières ». Le dirigeant américain ajoute que « toute équipe ayant dépensé trop d'argent a obtenu un avantage déloyal concernant le développement de la monoplace de la saison en cours mais également de l'année suivante ».Alors que Christian Horner a assuré que son équipe était en règle, Zak Brown ne se montre pas convaincu. Revenant sur le fait que les écuries ont pu essayer grandeur nature les procédures liées au contrôle budgétaire durant la saison 2022 et en référer à la FIA afin de dissiper tous les doutes, le patron de l’écurie de Grove affirme qu’une « équipe ne peut donc pas se dire surprise aujourd’hui ». Pour remédier à cette situation, Zak Brown n’y va pas par quatre chemin. « Une sanction uniquement financière ne serait pas appropriée selon nous, une sanction sportive s'impose également dans ce cas-là », affirme-t-il avant de préciser sa pensée. S’il n’envisage pas de sanction rétroactive sur le championnat 2021, le dirigeant américain avance l’idée d’une limitation des capacités de développement allouées à Red Bull Racing pour 2023 mais également à un plafond budgétaire revu à baisse, réduit d’un montant du dépassement doublé. Une prise de parole qui confirme que les libertés prises par l’écurie championne du monde l’an passé restent au travers de la gorge de beaucoup dans le paddock.