F1 : Audi s’associe avec Sauber et aura sa propre écurie à partir de 2026

Alfa Romeo sixième constructeur cette saison

Petite révolution à venir dans le monde de la Formule 1 ! En 2026, Audi sera l’une des écuries du paddock, après avoir racheté petit à petit Sauber. Le constructeur automobile allemand et l’écurie suisse, qui roule cette saison sous les couleurs d’Alfa Romeo, ont annoncé ce mercredi leur partenariat. En août dernier, Audi avait révélé qu’elle fournirait des moteurs à partir de 2026 mais ce sera finalement un projet plus important qui va être développé, comme cela a été annoncé ce mercredi en marge du Grand Prix du Mexique, qui se tiendra dimanche.(Mercedes en 1994, Ford en 1995-96, BMW de 2006 à 2010, ndlr) et sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide », s’est réjoui Oliver Hoffmann, le responsable du programme F1 chez Audi.A partir de 2026, Audi développera son moteur du côté de Neuburg, en Allemagne, alors que Sauber s’occupera du châssis à Hinwill en Suisse. « À moyen terme, nous allons devenir une équipe d'usine, ce qui va nous faire changer de statut, confie le patron français de Sauber, Frédéric Vasseur, dans les colonnes de L’Equipe. À partir de 2026, nous allons être beaucoup plus proches de notre motoriste et gérer des moyens financiers bien plus importants qu'auparavant. On va changer de catégorie mais aussi d'objectifs.» En attendant 2026, Sauber continuera de travailler avec Alfa Romeo la saison prochaine et sera toujours équipée de moteurs Ferrari jusqu’en 2025, avant d’entrer dans un nouveau monde avec Audi. L’écurie suisse, avec Valtteri Bottas et Guanyu Zhou comme pilotes, n’est que sixième du classement actuel des constructeurs. Nul doute qu’avec Audi, les ambitions seront plus élevées, et de grands noms pourraient arriver.