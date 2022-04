F1 : Audi et Porsche ont reçu le feu vert, plusieurs écuries intéressées ?

Cette fois, ça pourrait être la bonne. Alors que les rumeurs autour d’une arrivée d’Audi et/ou de Porsche en Formule 1 se sont multipliées, le groupe Volkswagen a mis les pieds dans le plat. Ce jeudi, à l’occasion d’une réunion de son Conseil de Surveillance, le groupe allemand a donné le feu vert à l’entrée de ses deux marques dans la discipline-reine du sport automobile de concert avec la nouvelle règlementation moteur prévue pour 2026 mais à certaines conditions. « A ce jour, les nouveaux règlements pour 2026 et les saisons suivantes ne sont pas encore disponibles. Ils prévoient des changements profonds pour rendre le championnat plus durable, un pré-requis pour un possible engagement d’Audi, a confié la marque allemande dans un communiqué. Audi Sport discute de ces questions directement avec la Fédération internationale de l’Automobile (FIA). » Une décision finale à ce sujet sera prise en temps voulu et sera annoncée « dès qu’elle sera prise ». Cela permettrait à Mercedes, Ferrari et Renault d’avoir un peu plus de concurrence.

Red Bull Racing prêt à travailler avec Porsche

Toutefois, il semble improbable que les deux marques allemandes arrivent en Formule 1 avec leur propre écurie. Le coût d’une telle opération, avec notamment les 200 millions de dollars de droit d’entrée à verser, serait trop important. Pour Porsche, cet engagement pourrait prendre la forme d’un partenariat avec le groupe Red Bull et sa nouvelle filiale « Powertrains », qui gère les moteurs Honda jusqu’en 2025 et travaille déjà sur la future réglementation. Assurant qu’une arrivée des firmes allemandes est « une grande nouvelle pour la Formule 1 », Christian Horner n’a pas caché son intérêt pour un partenariat avec l’une des deux marques. « Ce serait très simple, mais il faudrait que ce soit avec le bon partenaire, évidemment. Il serait ainsi logique pour nous de discuter avec les deux constructeurs, ou avec n'importe quel motoriste sérieux, a confié le patron de l’écurie Red Bull Racing dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Pour nous, Powertrains est un projet en cours, il est dans les temps, et nous sommes vraiment enthousiasmés par le talent que nous avons réussi à attirer dans cette entreprise. »

Aston Martin vers un rapprochement avec Audi ?

Si Red Bull Racing se rapproche de Porsche, Audi pourrait avoir l’embarras du choix. En effet, si la piste menant à McLaren semble bien refermée, Williams pourrait être intéressée par un partenariat avec un constructeur de premier plan. Toutefois, une autre option pourrait être Aston Martin. Liée à Mercedes, la marque britannique songe à développer sa propre motorisation pour 2026 ou bien à s’accorder avec un autre motoriste. « Nous sommes satisfaits de notre motoriste actuel Mercedes-Benz, avec qui nous sommes encore sous contrat pour plusieurs années, a confié à Autosport un porte-parole d’Aston Martin. Nous n'avons pas de plan alternatif à ce stade, mais il ne faut jamais dire jamais en F1, et nous explorons activement nos options avec notre nouveau partenaire stratégique Aramco. » Une déclaration qui ne ferme pas la porte à une alliance entre la marque britannique et Audi même si Mercedes est également actionnaire d’Aston Martin. Un rapprochement avec la marque allemande pourrait également être une porte de sortie pour Lawrence Stroll, si son ambition de lutter aux avant-postes n’est pas satisfaite.