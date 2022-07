F1 - Aston Martin : Vettel va prendre sa retraite en fin de saison

Sebastian, you have inspired so many throughout your career, both in #F1 and beyond.

Une décision « difficile à prendre » pour Vettel

Clap de fin pour un quadruple champion du monde de Formule 1. En effet, ce jeudi,A 35 ans, depuis début juillet, le pilote allemand a décidé de dire stop, lui qui en est actuellement à sa 16eme année en F1. Après avoir fait les belles heures de Red Bull avec quatre titres de champion du monde (de 2010 à 2013), le natif de Heppenheim avait rejoint Ferrari (de 2015 à 2020), où il n'a pas réussi à briller avec la Scuderia. Depuis 2021, Vettel officie chez Aston Martin, de retour alors en Formule 1, au côté du Canadien Lance Stroll. Pour l'heure,Pour le remplacer au sein de l'écurie basée à Silverstone, le nom de Mick Schumacher revient avec insistance ces derniers temps., il y en a beaucoup trop pour les mentionner et les remercier. (...) J’espère que le travail que j’ai fait l’an dernier et que je continue à faire cette année sera utile au développement d’une équipe qui gagnera à l’avenir, et je travaillerai aussi dur que possible d’ici la fin de l’année avec cet objectif en tête, donnant comme toujours mon meilleur dans les 10 dernières courses, a notamment déclaré Vettel, dans le communiqué annonçant sa future retraite. (...)A la fin de l’année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite ; il est très clair pour moi qu’en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. »