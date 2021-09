F1 - Aston Martin : Vettel et Stroll confirmés pour 2022

Stroll doit une revanche à ses fans

Avec récemment le début de construction d'un nouveau site d'Aston Martin dédié à la Formule 1 tout proche du circuit de Silverstone, l'écurie britannique souhaite continuer son développement et s'intégrer dans les nombreuses années à venir dans le sport automobile numéro un. Et si l'année prochaine sera charnière avec l'apparition de nouvelles réglementations, le propriétaire de l'écurie Lawrence Stroll a décidé de reconduire ses deux pilotes en dépit des résultats en dents de scie de l'équipe cette saison, avec seulement 59 points inscrits par l'écurie qui pointe à la septième place des constructeurs seulement, loin derrière Alpha Tauri et Pierre Gasly (84 points).Le directeur Otmar Szafnauer ne cache pas son enthousiasme à l'idée de continuer l'aventure avec ces deux pilotes. "Lance est l'un des pilotes les plus doués de la Formule 1 moderne, et à ce talent brut, il ajoute maintenant un sérieux engin de course. Sebastian est également un atout considérable pour notre équipe, et l'année prochaine, nous nous attendons à ce qu'ils courent bien tous les deux dans ce qui sera une formule très différente de l'actuel." Du côté des pilotes, c'est le soulagement de connaître leur futur et de découvrir cette nouvelle saison excitante qui prédominent. Stroll avoue par ailleurs qu'il a une revanche à prendre sur cette saison. "Sebastian Vettel, quant à lui, semble habité par la volonté de découvrir toutes les nouveautés. C'est précisément pour cette raison qu'il a décidé de continuer en F1. " Je suis vraiment impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1, reconnaît l'Allemand. Leur look est très différent et le nouveau règlement technique devrait nous donner des voitures qui peuvent courir beaucoup plus étroitement que récemment. Des courses plus excitantes seront formidables pour les pilotes ainsi que pour les fans." Le quadruple champion du monde n'a plus gagné de Grand Prix depuis Singapour en 2019. Cela ne l'empêche pas d croire au développement comme à la croissance de sa jeune équipe. "" Il ne reste désormais plus qu'à connaître le second pilote qui accompagnera Valterri Bottas chez Alfa Romeo la saison prochaine, et tous les baquets seront attribués.