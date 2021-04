F1 - Aston Martin : Hülkenberg rentre au bercail

Nico Hülkenberg de retour au bercail ! Pilote de réserve chez Racing Point la saison passée, ce qui lui avait permis de disputer trois Grands Prix pour remplacer Sergio Perez (GP de Grande-Bretagne et GP du 70eme anniversaire) et Lance Stroll (GP de l’Eifel), malades, l’Allemand de 33 ans a signé ce jeudi chez Aston Martin, le nouveau nom de Racing Point cette saison. Il en sera de nouveau le pilote de réserve et de développement, aux côtés des deux titulaires, Sebastian Vettel et Lance Stroll, jusqu’à la fin de saison. Hülkenberg connait très bien la maison, puisqu’il a porté les couleurs de Force India, l’ancien nom de Racing Point, en 2012 et de 2014 à 2016, pour un total de 78 Grands Prix. L'an passé, il n'avait finalement pas pu prendre le départ du GP de Grande-Bretagne en raison d'un problème mécanique, puis avait terminé 7eme du GP du 70eme anniversaire et 8eme du GP de l'Eifel. « Tout d’abord, c’est formidable de signer ce contrat avec beaucoup de préavis - l’année dernière, je n’ai pas eu autant de temps pour me préparer avant de sauter dans la voiture! Je suis très heureux de travailler à nouveau avec cette équipe avec laquelle j’ai piloté plusieurs fois au cours de ma carrière. Évidemment, j’espère que Sebastian et Lance profiteront d’une saison ininterrompue cette année, mais l’équipe sait qu’elle peut compter sur moi pour intervenir et faire un excellent travail, et je suis tout à fait prêt à relever ce défi. Ce sera également intéressant de contribuer au développement de l’équipe tout au long de la saison, et j’ai vraiment hâte de faire des bons temps », s’est réjoui le pilote également passé par Williams (2010), Sauber (2013) et Renault (2017-2019).

"Un pilote compétent et expérimenté"

« En ces temps difficiles, l'exigence d'un pilote de réserve compétent et expérimenté est particulièrement importante. Nico a prouvé l’année dernière qu’il pouvait sauter dans la voiture et être performant à tout moment. Maintenant, avec des possibilités supplémentaires de préparation et d'intégration, nous savons que nous pouvons compter sur Nico pour faire un excellent travail », a fait savoir Otmar Szafnauer, le patron de l’écurie britannique. Lors du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, Aston Martin n’a pris qu’un point, grâce à la 10eme place de Lance Stroll. Sebastian Vettel a quant à lui fini quinzième. Prochain rendez-vous : dans dix jours en Emilie-Romagne.