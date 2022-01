F1 - Alpine : Prost quitte ses fonctions

Du rose sur les prochaines livrées Alpine ?

C’est une page qui se tourne pour Alain Prost. Engagé comme consultant et ambassadeur de l’écurie Renault en 2015 puis nommé directeur non exécutif en 2019, l’ancien quadruple champion du monde de Formule 1 (1985, 1986, 1989, 1993) a vu son contrat annuel ne pas être renouvelé par l’écurie devenue Alpine l'an passé. C’est en tout cas ce que révèle le site spécialisé Motorsport ce lundi.Laurent Rossi, le patron d’Alpine, a souhaité apporter plusieurs changements au sein de l’écurie, et la semaine passée, c’est le directeur exécutif polonais Marcin Budkowski, qui avait quitté ses fonctions.Toujours selon Motorsport, c’est l’Américain Otmar Szafnauer, qui vient de quitter Aston Martin, où il était directeur de l’écurie, qui devrait le remplacer dans les prochains jours. Il aura pour objectif de maintenir l’écurie française dans le Top 5 mondial, elle qui vient de terminer cinquième du championnat du monde des constructeurs en 2019, 2020 et 2021, la saison 2021 étant à marquer d’une pierre blanche, avec la première victoire en Grand Prix depuis 2008, grâce à Esteban Ocon.BWT n'est pas inconnu en F1, puisque l'entreprise a été sponsor de Force India puis de Racing Point lors des dernières saisons.