F1 - Alpine / Ocon : « On doit maintenant passer à autre chose »

When you tell me that it might rain this week end 👉🏻🌧 ☔️😋 #EO31 pic.twitter.com/tU0M8nBOml

— Esteban Ocon (@OconEsteban) August 26, 2021

Ocon : « Le passé n'a pas de futur »

À l'heure où tout le paddock est excité de reprendre la compétition après la trêve estivale, un pilote et une écurie sont certainement encore plus heureux que tous les autres. En effet, Esteban Ocon (Alpine) arrive en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps avec le prestige d'être actuellement le vainqueur du dernier Grand Prix disputé cette saison, après son succès en Hongrie début août. Une excitation et une performance qui font forcément parler et qui attirent les regards. En marge de la présentation et la reconnaissance du circuit jeudi, le Français a donné une interview à L'Equipe. Dans celle-ci, Ocon a notamment abordé sa victoire, ses rêves, mais aussi le futur de sa saison et ce qui lui reste à accomplir. «, a-t-il confié. Ma saison ne sera réussie que si Alpine accroche la 5eme place au championnat des constructeurs (l'écurie est actuellement 5eme avec neuf points d'avance sur AlphaTauri, ndlr). Accrocher encore un ou deux podiums ferait du bien.(l'Espagnol terminant 5eme à Budapest, ndlr). »Le Normand a également évoqué les félicitations qu'il a reçu de grands champions après tant d'années de sacrifices pour sa passion. «J'ai reçu un appel de Jean Alesi et, la semaine dernière, Olivier Panis est venu me féliciter au Mans. Cela fait très chaud au cœur », a-t-il expliqué. Par la suite, Ocon s'est aussi livré sur son état d’esprit au moment de disputer ce nouveau Grand Prix. « J'arrive serein, c'est évident. Je pense qu'il est toujours bon d'obtenir la confirmation que le travail que l'on fait est le bon. Il n'y a pas meilleure satisfaction que de voir ses efforts récompensés, a reconnu le pilote d'Alpine. (...) Cette victoire ne pouvait pas mieux tomber juste avant la coupure estivale. C'était génial ! » Enfin, le natif d'Evreux a avoué ne pas vouloir se reposer sur son bel exploit et veut voir plus loin. «», a conclu Ocon. Le pilote de l'écurie Alpine sera forcément très attendu dès ce week-end où la pluie, qui est annoncée, pourrait redistribuer les cartes et nous offrir un GP de folie comme à Budapest.