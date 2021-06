F1 - Alpine : Ocon concentré sur la piste et pas sur son contrat

We fought until the end!! P9 is a good result looking at our pace this weekend!

Happy with that !

We keep pushing! #EO31 pic.twitter.com/UkgfLEujao

— Esteban Ocon (@OconEsteban) May 23, 2021

Dix pilotes ont leur baquet pour 2022

Arrivé chez Alpine en 2020 pour deux années, Esteban Ocon arrivera en fin de contrat à l’issue de cette saison, et les tractations commencent dans le paddock à propos d’une éventuelle prolongation du pilote français de 24 ans. Laurent Rossi, le patron d’Alpine, a récemment déclaré à Autosport : « Esteban fait tout pour que j’ai envie de le garder dans l’équipe. » Des propos qui ont forcément plu au Français, actuel dixième du championnat du monde avec douze points, soit sept de plus que son coéquipier Fernando Alonso. « Ça fait toujours plaisir. C’est toujours sympa d’avoir des mots gentils de la part de son patron, a répondu Ocon, toujours auprès d'Autosport.Tant que je fais ça bien, j’espère que les choses vont bien se passer pour moi. On verra. Pour le moment je suis concentré sur la piste plus qu’autre chose. Je laisse mon manager s’occuper du reste. »Depuis le début de la saison, Esteban Ocon a terminé 13eme à Bahreïn, neuvième en Emilie-Romagne, en Espagne et à Monaco, et septième au Portugal. On devrait en savoir plus sur la situation contractuelle du Français dans les prochaines semaines,Le pilote espagnol est d'ailleurs l'un des dix pilotes assurés d'avoir un baquet l'an prochain, qui marquera une révolution au niveau technique, avec Sebastian Vettel (Aston Martin), Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr (Ferrari), Nikita Mazepin, Mick Schumacher (Haas), Daniel Ricciardo, Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) et Nicholas Latifi (Williams).