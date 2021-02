F1 – Alpine : Inquiétude pour Alonso

L’inquiétude est de mise pour Fernando Alonso, à un mois et demi du coup d’envoi de la saison de Formule 1, à Bahreïn. Le pilote espagnol, qui fêtera ses 40 ans en juillet, a été renversé par une voiture alors qu’il faisait du vélo en Suisse. L’écurie Alpine a confirmé l’accident, mais sans donner trop de détails : « Alpine F1 peut confirmer que Fernando Alonzo a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il était à vélo en Suisse. Fernando est conscient et va bien, en attendant d’autres examens demain matin. Alpine F1 ne fera pas plus de commentaires. De nouvelles informations seront données demain. » Selon La Gazzetta dello Sport, le pilote, grand amateur de cyclisme (il avait failli racheter l’équipe basque Euskaltel-Euskadi en 2013), pourrait souffrir de plusieurs fractures. On en saura plus vendredi sur la gravité des blessures, mais le compte à rebours est enclenché pour le champion du monde 2005 et 2006 avec Renault. Si les fractures sont confirmées, cela pourrait retarder son grand retour dans le paddock de la Formule 1.

Alonso a enrichi son palmarès pendant sa pause

Alors qu’il avait fait ses adieux à la fin de la saison 2018 pour se consacrer à l’endurance et au rallye-raid, Fernando Alonso a finalement décidé de reprendre sa carrière au sein du plus prestigieux des sports mécaniques, avec l’écurie qui l’a couronné champion du monde, Renault, qui devient Alpine à partir de cette saison. Il fera équipe avec Esteban Ocon, le Chinois Guanyu Zhou occupant le poste de pilote de réserve. Pendant sa pause de deux ans en dehors de la F1, le natif d’Ovideo a eu le temps de remporter les 24 Heures de Daytona, les 24 Heures du Mans et le championnat du monde d’endurance en 2019 et de finir treizième du Dakar 2020. Lié avec Alpine pour « une longue durée », le pilote espagnol rêve de briller à nouveau sous les couleurs françaises. Il reste à espérer que ses blessures ne soient pas trop graves.