F1 - Alpine : Doohan à la place d’Ocon pour les essais libres 1 au Mexique

Alpine impressionné par la progression de Doohan

Esteban Ocon et Pierre Gasly seront les deux pilotes titulaires chez Alpine la saison prochaine et il n’y a donc plus de places à prendre. Mais cela n’empêche pas l’écurie française de tester de jeunes pilotes. Ainsi, Esteban Ocon cèdera sa monoplace à Jack Doohan ce vendredi à l’occasion de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique. Le pilote australien de 19 ans, fils du quintuple champion du monde de MotoGP Michael Doohan (de 1994 à 1998) est membre de l’Académie Alpine depuis le mois de janvier et se voit donc récompensé, même s’il avait déjà effectué 100 kilomètres au volant de A522 en septembre à Monza, hors Grand Prix. « Je suis extrêmement reconnaissant à Alpine de me donner cette opportunité de piloter lors des essais libres au Mexique. C'est toujours un immense honneur de se voir confier le pilotage d'une Formule 1, donc avoir l'opportunité d'un week-end de Grand Prix est très spécial.Je me suis préparé du mieux que j'ai pu, et je pense que ça va être très excitant de découvrir la voiture sur ce type de circuit avec une altitude élevée et une vitesse de pointe très élevée. Je vais travailler dur le jour J, faire tout ce que l'équipe prévoit et, en même temps, profiter du moment car je sais que ce sera une opportunité unique », a réagi celui qui est actuellement quatrième de la saison de Formule 2.« Nous avons tous été impressionnés par la progression de Jack dans de nombreux domaines cette saison et il mérite cette chance alors que nous continuons à nourrir son haut potentiel. Il est important de donner à nos jeunes pilotes la possibilité de tester des voitures de Formule 1 et notre programme Academy s'est avéré efficace dans ce domaine.», a déclaré de son côté le patron de l’écurie, Otmar Szafnauer, qui espère bien ne pas se faire chiper son prodige dans les prochaines années, comme ce fut le cas pour son compatriote Oscar Piastri, qui courra pour McLaren la saison prochaine…