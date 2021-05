F1 : Alpine doit repartir sur de bonnes bases à Bakou

Repartir sur des bases solides

Seulement quatre petits points glanés sur les deux derniers Grands Prix pour Alpine. Des résultats pas assez élevés pour l'écurie française, redescendue à la septième place du classement des constructeurs, derrière ses concurrents directs que sont Aston Martin et AlphaTauri. Avec ses 17 points amassés en cinq Grands Prix, l'écurie basée à Enstone a ralenti son rythme sur des circuits où il était difficile de doubler. Et à Bakou ce week-end, les pilotes vont devoir prouver le travail fourni à l'usine avec des analyses et des simulations rigoureuses pour rattraper les erreurs de Monaco et parfaire l'A521.. Des lignes droites qui pourront satisfaire Fernando Alonso, alors qu'il s'est montré en difficulté et n'a pas réussi à finir dans les points lors des deux derniers Grand Prix. ", souligne le double champion du monde. Je me suis qualifié en dehors du Top 10 lors de mes deux dernières courses ici, mais j’ai toujours fini dans les points.. La priorité est la vitesse de pointe, mais le secteur intermédiaire dépend davantage des appuis et de l’adhérence mécanique." a déclaré le pilote espagnol en conférence de presse.Du côté d'Esteban Ocon, il faudra redécouvrir un circuit où il n'a plus roulé depuis 2018. Le pilote français, qui a marqué 12 des 17 points de son équipe, va devoir retrouver ses marques à Bakou, où il avait terminé 6eme lors de sa première participation en 2017. Le Normand aura à coeur de continuer de prouver qu'il est plus performant que son coéquipier, car pour l'instant c'est lui qui a toujours fini devant Fernando Alonso depuis le début de l'année." Une course excitante pour le pilote d'Alpine qui espère bien gagner des places si l'opportunité se présente. Il faudra pour cela réaliser des bonnes qualifications comme lors du Grand Prix d'Espagne où il était parti cinquième.