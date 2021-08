F1 - Alpine : Alonso prolonge l'aventure jusqu'en 2022

Alors qu'il revenait dans les paddocks de Formule 1 après deux ans de retraite, le nouveau pilote d'Alpine Fernando Alonso a étendu son bail jusqu'en 2022. Le double champion du monde, qui a connu ses plus belles heures de gloire chez Renault, est retourné cette saison dans l'écurie française qui a désormais changé de nom. Le pilote espagnol est venu apporter toute son expérience à son jeune coéquipier Esteban Ocon, et aider l'écurie à passer un cap et réussir le développement de la prochaine voiture en 2022.



Avec la nouvelle réglementation mise en vigueur par la FIA la saison prochaine, ce changement sera un moment crucial et décisif pour l'avenir de toutes les écuries du paddock. C'est sur le site internet de l'écurie que le PDG d'Alpine Laurent Rossi a expliqué les raisons de sa prolongation. "Nous sommes très heureux de confirmer Fernando pour la saison prochaine, en partenariat avec Esteban. Pour nous, c'est un équipage parfait, parmi les plus forts de la grille, a évoqué le patron de l'écurie. Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour au sport au début de cette année. Son dévouement, son travail d'équipe et sa concentration pour extraire le maximum de l'équipe sont incroyables et certainement spéciaux à voir. Je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de la perspicacité et de l'expérience de Fernando alors que nous entrons dans la phase finale de développement et d'optimisation du châssis et du groupe motopropulseur 2022."

.@Alo_Oficial 🤝 Alpine F1 Team

Continuing the journey for 2022. Read the full announcement below 🔗#Alonso2022 #BelgianGP



Alonso : "Je me suis senti chez moi"

Onzième du championnat du monde à l'heure actuelle, l'Espagnol qui vient de souffler ses 40 bougies reste sur une performance exceptionnelle lors du Grand Prix de Hongrie où il a terminé quatrième, avant la pause estivale. Il a permis, grâce à son expérience et sa ténacité, à empêcher Lewis Hamilton de revenir sur Esteban Ocon et donc de permettre à Alpine de remporter sa première victoire en Formule 1.

"Je suis très heureux de confirmer la prolongation du contrat avec Alpine F1 Team jusqu'en 2022. Je me suis senti chez moi dès que je suis revenu dans cette équipe et j'ai été accueilli à bras ouverts, s'est félicité le natif d'Oviedo. Je suis un grand partisan des règles plus équitables et des nouveautés dans la discipline, donc la saison 2022 représente une opportunité en or. J'attends avec impatience le reste de cette année et de courir aux côtés d'Esteban en 2022 pour Alpine." L'écurie française basée à Viry-Châtillon continue donc de miser sur son duo alliant jeunesse et expérience pour le futur, et a déjà prouvé cette saison qu'elle pouvait saisir les opportunités pour gagner un Grand Prix, avec pour objectif de rayonner encore plus la saison prochaine.