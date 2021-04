F1 - Alpine / Alonso : « Nous avons encore plus de potentiel pour progresser »

Fernando Alonso, qui compte aujourd'hui un total de 316 Grands Prix du Formule 1, est déterminé à faire mieux. Il y a deux semaines de cela, du côté d'Imola, à l'occasion du Grand Prix d'Emilie-Romagne en Italie, deuxième manche du championnat du monde de Formule 1, le pilote espagnol, qui avait alors inscrit son tout premier point, avait aussi et surtout été battu par son coéquipier, à savoir le Français Esteban Ocon, que ce soit d'ailleurs en qualifications et même ensuite en course. Ce week-end, du côté de Portimao au Portugal, le double champion du monde a donc bel et bien l'intention de faire en sorte que cela ne se reproduise plus, alors qu'il a tout de même tenu à reconnaître qu'il ne se trouvait actuellement toujours pas à 100% au volant de son Alpine A521.

Alonso : « Je travaille d’arrache-pied pour être à 100 % »

C'est en tout cas ce qu'il a tenu à expliquer, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé F1i : « C’était un week-end très difficile pour tout le monde à Imola. C’était comme faire trois courses en une seule entre les conditions humides et sèches ainsi que le drapeau rouge. J’ai beaucoup appris, surtout après un nombre aussi limité de jours d’essais de pré-saison et seulement trente-deux tours de course à Bahreïn. Cependant, les courses s’enchaînent rapidement en Formule 1 et j’en découvre plus chaque semaine pour m’adapter à la monoplace. Il y a toujours une période d’adaptation en rejoignant une nouvelle équipe ou en changeant de voiture, mais je travaille d’arrache-pied pour être à 100 %. Nous étions contents d’inscrire nos premiers points de la saison en Emilie-Romagne et les évolutions étaient positives et fonctionnaient bien. J’étais plus satisfait des sensations générales de la monoplace et je crois que nous avons encore plus de potentiel pour progresser. Les usines travaillent dur et c’était bien de voir leurs efforts porter leurs fruits. Nous allons emporter cette positivité au Portugal en espérant pouvoir y montrer d’autres progrès. Nous voulons marquer plus de points ce week-end. »