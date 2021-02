F1 – Alpine : Alonso est sorti de l’hôpital

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/B4v0SETlHy

Moins de six semaines avant le premier Grand Prix de la saison

Gros soulagement pour les fans de Fernando Alonso et de l’équipe Alpine (ex-Renault) ! Fernando Alonso est sorti de l’hôpital ce lundi, quatre jours après avoir été renversé par une voiture, près de Lugano dans le sud de la Suisse, où il réside, alors qu’il circulait à vélo. «Il va désormais observer une courte période de repos complet avant de reprendre progressivement l’entraînement pour entreprendre la préparation en vue du début de saison. Comme toujours, merci pour vos meilleurs vœux pour la guérison de Fernando », fait savoir le communiqué de l’équipe française publié ce lundi après-midi.Vendredi, l’ancien double champion du monde (en 2005 et en 2006 avec Renault), âgé de 39 ans, avait été opéré d’une fracture de la mâchoire supérieur, et l’écurie Alpine avait précisé que « l’équipe médicale qui l’a suivi (était) satisfaite de ses progrès ».A cette occasion, le natif d’Oviedo fera son grand retour en Formule 1, après deux ans d’absence où il s’est consacré (avec brio) à l’endurance et au rallye-raid. Il a eu le temps de remporter les 24 Heures de Daytona, les 24 Heures du Mans et le championnat du monde d’endurance en 2019, et de finir treizième du Dakar 2020. Mais son grand amour reste la Formule 1, et il s'est d'ailleurs engagé avec Alpine "sur la durée". Il fera équipe cette saison avec le Français Esteban Ocon (24 ans), le Chinois Guanyu Zhou (21 ans) occupant le poste de pilote de réserve.