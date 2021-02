F1 - Alpine : Alonso a été opéré d'une fracture de la mâchoire

Alonso devrait répondre présent pour le GP du Bahreïn



L'écurie Alpine (ex-écurie Renault) a donné vendredi de bonnes nouvelles de son pilote au lendemain de l'accident de vélo dont avait été victime l'Espagnol en Suisse.pour son grand retour, a annoncé son équipe dans un communiqué. « Après son accident de vélo hier (jeudi), Fernando Alonso a été gardé sous observation à l’hôpital en Suisse. Les médecins ont découvert une fracture de la mâchoire supérieure et ont procédé avec réussite à une opération correctrice. L’équipe médicale est satisfaite de sa progression. Fernando va rester sous observation à l’hôpital pour 48 heures supplémentaires. Après quelques jours de repos complet, il sera en mesure de reprendre progressivement l’entraînement. Nous attendons qu’il soit complètement opérationnel pour entreprendre la préparation de la saison. »Le double champion du monde avait été renversé par une voiture alors qu'il effectuait une sortie en vélo, aux alentours de la ville de Lugano.et dans l'attente d'examens médicaux complémentaires. Un point d'interrogation planait alors sur la présence du pilote, appelé à faire son come-back dans la catégorie reine après deux ans d'absence en F1 qui lui avaient notamment permis de se jauger sur d'autres spécialités du sport auto et même de se tester au... guidon d'une moto. Finalement, Alonso a décidé de revenir à ses premières amours, en retrouvant les paddocks de F1 et Renault, même si le nom de l'écurie a changé. Depuis l'accident de jeudi, ce retour, avec comme premier rendez-vous le GP de Bahreïn le 28 mars, avait pris du plomb dans l'aile. Alonso, qui aura pour coéquipier le Français Esteban Ocon, devrait bien répondre présent.