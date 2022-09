F1 - AlphaTauri : Tsunoda prolonge

"Yuki reste jusqu'en 2023". AlphaTauri a annoncé ce jeudi que Yuki Tsunoda (22 ans) occuperait toujours la saison prochaine le baquet qu'il avait obtenu en 2020, année de ses grands débuts en F1. Ravi des deux premières saisons du jeune pilote japonais, l'écurie italienne a décidé de lui confier l'un de ses deux volants pour une année de plus. C'est dans ce sens que l'actuel coéquipier de Pierre Gasly a prolongé son contrat, qui prenait initialement fin à l'issue de la saison en cours, d'un an supplémentaire. Pour le plus grand plaisir de l'intéressé ("J'ai déménagé en Italie l'année dernière pour être plus proche de l'usine, je me sens vraiment partie prenante de l'équipe et je suis heureux de pouvoir continuer à courir avec eux en 2023. Je remercie chaleureusement Red Bull, Honda et la Scuderia AlphaTauri de continuer à me donner l'opportunité de piloter en F1"), actuellement 16eme au Championnat du monde avec 11 points, comme de l'écurie AlphaTauri, dont le patron Franz Tost se réjouit de poursuivre l'aventure avec Tsunoda.

Quid de Gasly ?

"Yuki est un pilote très talentueux et a beaucoup progressé cette saison. Le rythme qu'il a montré récemment est une preuve évidente de sa courbe de progression, ce qui prouve qu'il mérite une place en F1." Le cas du Japonais réglé, les Italiens vont pouvoir se pencher sur celui de Pierre Gasly. Un dossier d'autant plus compliqué que le Français ferait l'objet d'une cour intense de la part d'Alpine. Pour le moment, le plus grand flou continue de régner, au même titre qu'il n'est pas impossible d'imaginer le Rouennais prolonger lui aussi son bail au volant de l'écurie italienne, même si tout laisse penser à ce jour qu'il fera ses valises. Les prochains jours devraient permettre à toutes les parties concernées d'en savoir davantage. Du côté d'AlphaTauri, en cas de départ confirmé de Gasly, le nom de son remplaçant serait déjà connu. Et il s'agirait du Néerlandais Nyck De Vries. A suivre.