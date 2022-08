F1 - AlphaTauri : Gasly vise haut pour 2024

Des résultats en baisse cette saison

Dans un coin de sa tête, il rêvait sûrement de prendre la place de Sergio Perez et redevenir le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull comme lors des douze premiers Grands Prix de 2019. Mais l’écurie autrichienne a choisi de prolonger le pilote mexicain jusqu’à fin 2024. Membre de la maison Red Bull depuis ses jeunes années et actuel leader de l'écurie-soeur AlphaTauri, le pilote normand de 26 ans sait qu’il aura un choix important à faire à la fin de la saison prochaine, lorsque son contrat avec l’équipe italienne viendra à échéance. « Je pense qu’il faut être ouvert.C'est la première fois de ma carrière que j'ai la possibilité de décider de ce qui va se passer. Il est encore tôt, nous sommes encore à mi-2022. Au bon moment, nous évaluerons quelles sont les meilleures options pour l'avenir », confie le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 à Autosport.En 2024, Pierre Gasly veut rejoindre une meilleure écurie, et il ne s’en cache pas : « En fin de compte, la différence est que je veux être dans un endroit qui peut me donner l'opportunité d'être compétitif. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, avoir un package qui me permettra de montrer mes compétences et» Pour cela, le pilote français espère hausser son niveau lors de la deuxième partie de la saison 2022, lui qui n'a fini que trois fois dans les points cette année (5eme en Azerbaïdjan, notamment) et n'est que treizième au classement des pilotes (son coéquipier Yuki Tsunoda est 16eme avec cinq points de moins), alors qu'il avait fini neuvième l'an passé. Et pourquoi pas briller dès ce dimanche à Spa ?