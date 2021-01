F1 - AlphaTauri : Gasly positif à son tour

pic.twitter.com/5iMcpVYpi9

La saison commence dans deux mois

Un sixième pilote de Formule 1 testé positif au coronavirus ! Après Sergio Perez, Lance Stroll et Lewis Hamilton en 2020, et Lando Norris et Charles Leclerc durant la première semaine de janvier, c'est Pierre Gasly qui est touché par le virus. Il l'a annoncé ce dimanche soir via un message sur les réseaux sociaux. "Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire savoir que j'ai été testé positif au covid-19.Je me sens bien et je vais continuer mon plan d'entraînement à domicile, tant que je reste en quarantaine. Prenez soin de vous." Rien de grave donc, a priori, pour le pilote français de l'écurie AlphaTauri, qui risque bien de fêter ses 25 ans, dimanche prochain, en quarantaine.Contrairement à Perez, Stroll et Hamilton, qui avaient manqué un Grand Prix (et même deux pour le Mexicain) la saison passée, Pierre Gasly ne manquera pas le moindre jour de compétition et va seulement être un peu freiné dans sa préparation physique. Le début de la saison a en plus été décalé d'une semaine, puisque c'est le Bahreïn qui accueillera le coup d'envoi de l'exercice 2021 le 28 mars, et non pas l'Australie le 21 (Melbourne devra attendre novembre pour organiser son Grand Prix),Il sera ensuite temps de penser à la saison 2021, où il aura sans doute du mal à faire mieux qu'en 2020 en termes de victoires, mais où il espère gagner plus de points. Gasly a fini la saison passée à la dixième place du classement des pilotes, avec 75 points.