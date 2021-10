F1 - AlphaTauri : Gasly pense qu’il méritait une place chez Red Bull la saison prochaine

Pierre Gasly chez Red Bull, c’est une rumeur qui pourrait bien courir pendant encore plusieurs années… Après avoir débuté sa carrière chez « la petite sœur », Toro Rosso, en 2017, le pilote français était grimpé dans la hiérarchie en rejoignant Red Bull en 2019. Mais pour seulement douze Grands Prix… Il avait en effet été rétrogradé chez Toro Rosso pendant l’été, faute de résultats (4eme en Grande-Bretagne pour meilleur classement, neuf Top 10, un abandon, ndlr). De retour chez Toro Rosso, devenu Alpha-Tauri en 2020, Pierre Gasly tire le maximum de sa voiture, et a même réussi à remporter un Grand Prix l’an passé et monter sur un podium cette année. Le Normand pensait donc avoir sa chance l’année prochaine chez Red Bull, et lorsqu’il a appris que Sergio Perez resterait le copilote de l’indéboulonnable (et futur champion du monde ?) Max Verstappen, il a forcément été » déçu.

Gasly : "Me battre pour un titre mondial"

« Je pense que j’ai performé à un très haut niveau cette saison, mieux qu’en 2018 lorsqu’on m’a donné l’opportunité (d’aller chez Red Bull). Je suis plus expérimenté, et si on se base sur cette année, j’aurais mérité d’avoir ma chance, confie le pilote de 25 ans sur le site officiel de la F1. Mais c’est la décision, cela n’arrête pas ma motivation. J’ai déjà été dans la position de Sergio, ça fait partie d’une carrière. Mon objectif est d’aller chez Red Bull, ce n’est pas une surprise. Je veux être dans une voiture qui me permet de me battre pour des victoires et des podiums. Ce sera toujours mon but, c’est pour ça que je travaille tous les jours, que je travaille sur moi-même, en essayant d’être un meilleur pilote pour gagner des courses. Ils ont pris leur décision. Je suis content pour eux car ils vivent une saison avec beaucoup de succès. Je vais continuer à pousser pour essayer d’avoir ma chance dans le futur car c’est ce que je veux, me battre pour un titre mondial. »

Gasly : "Faire notre retard sur Alpine"

En attendant, Pierre Gasly, actuel neuvième du championnat du monde, va disputer ce dimanche le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, en espérant, enfin, y décrocher un bon résultat. « Je n’ai jamais fait de grandes courses à Austin (12eme en 2018 pour meilleur résultat, ndlr). Mais je ne suis pas particulièrement inquiet, car notre voiture fonctionne bien partout en ce moment, et nous devons juste éviter les problèmes pour faire notre retard sur Alpine au championnat (12 points, ndlr). (…) Mais cela pourrait être compliqué ce week-end, car j’ai regardé le Grand Prix de Moto GP il y a quelques semaines, et il y avait beaucoup de bosses, encore plus que la dernière fois que nous sommes venus. » Nul doute qu’il signerait pour le même résultat que son compatriote Fabio Quartararo, qui avait fini deuxième malgré les bosses.